Altri furti negli stabilimenti balneari: "Qui terra di nessuno, è il Bronx"

Non accenna a finire la serie di furti con scasso messi a segno ai danni degli chalet. Nei giorni e nelle scorse settimane sono stati almeno una decina i locali presi di mira e ieri, il risveglio è stato amaro per altri due stabilimenti del lungomare Faleria: Gio Mare e Vaca Paca. Tra le 22 e la mezzanotte dell’altra sera, con il solito modus operandi, sono state sfondate le vetrate sul lato mare, aperta una cabina e rubate tutte le attrezzature (ritrovate abbandonate in spiaggia). "Sono venuti ancora una volta" sospirano sconfortati titolari e gestori. "Hanno portato via il macinino del caffè, hanno forzato la cassa dove c’erano pochi spiccioli" raccontano da Gio Mare, mostrando l’enorme buco sulla vetrata, ottenuto utilizzando pezzi di cemento (lasciati sul posto): "Hanno danneggiato due vetrate, riuscendo a sfondarne una terza. Noi siamo aperti tutti i giorni a pranzo, nel fine settimana anche a cena" raccontano.

"Siamo alle solite – commenta esasperato, Andrea Di Santo, proprietario del locale – è una situazione insostenibile. Il fatto è che i malviventi passano dal lato mare e quella è a tutti gli effetti ‘zona franca’. In estate è più controllabile, ma nel periodo invernale è quasi impossibile ed episodi simili non si contano più. Viaggiamo su una media di tre furti all’anno con i danni sempre maggiori di quello che rubano".

Nel vicino chalet ristorante Vaca Paca, sfondando il vetro, i ladri si sono pure feriti. "Hanno rubato un portamonete con un po’ di contanti, due palmari e caricabatterie, il coravin (per versare il vino senza rimuovere il sughero). Sembrava non avessero preso nient’altro e invece, in una cabina mancavano idropulitrice, tosaerba, decespugliatore, compressore - elenca sconfortato Luca Rovoletto -. Poi un poliziotto si è accorto che erano stati gettati in spiaggia, forse per essere recuperati in un secondo momento. Ho tirato un sospiro di sollievo".

Un bottino di attrezzature per ristorazione e pulizia che fa ipotizzare un furto su commissione. "Qui, di sera, se non siamo aperti, è terra di nessuno. E’ il Bronx. Ci eravamo salvati dalle raffiche di furti dei giorni scorsi. Stavolta è toccato a noi" lo sfogo di Rovoletto che per provare le tante, troppe volte che il suo locale è stato bersagliato dai ladri, mostra i segni con cui è stato forzato lo stipite di un ingresso lato mare in 25 anni. Sul posto agenti della Questura per i rilievi e le indagini del caso.

Marisa Colibazzi