Altri otto chilometri di pista ciclabile per cambiare il volto della città

"La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità per l’ammodernamento della rete di viabilità ciclopedonale cittadina". Ne dà notizia l’assessore alla viabilità, Marco Tombolini. Il progetto prevede la realizzazione di pista ciclabile per oltre 8 km, che obiettivamente sembrano tanti se si considera che vanno ad aggiungersi ai 10,4 km esistenti e che il territorio comunale è limitato. Nel progetto non vengono riportate le nuove zone che verrebbero servite. Tombolini spiega che "si è trattato di individuare delle linee guida che l’amministrazione dovrà seguire in futuro, il progetto vuole promuovere il turismo e la mobilità ciclistica collegando i vari punti della città dalla costa fino ai tratti collinari, permettendo quindi la connessione dei luoghi più attrattivi a quelli di servizio. Abbiamo constatato come le prime opere in tema di mobilità dolce siano state talvolta concepite in modo disarticolato". Il progetto è suddiviso in quattro stralci: nord, centro, sud e via Gentili. L’Amministrazione sta ragionando sulla pedonalizzazione di quest’ultimo tratto nelle ore serali per favorirne la frequentazione e la vivibilità. Un intervento particolare è previsto per il raccodo delle piste esistent: "Un’opera di tale portata – sottolinea Tombolini – sarà realizzata nel corso degli anni e ci condurranno verso la redazione del Pums (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) e, successivamente, a un più ampio piano del traffico urbano".

A tal proposito, la Giunta ha inoltre deciso di partecipare al bando regionale per l’accesso ai contributi per la stesura del Pums.