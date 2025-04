Altri passi avanti per la videosorveglianza

Il grande fratello a Porto San Giorgio è stato dotato di un grande numero di ’occhi’ per poter tenere sotto stretto controllo la città nel suo complesso e non lasciarsi sfuggire nessun comportamento incivile di cui Porto San Giorgio non è affatto immune, soprattutto d’estate quando calano simil Lanzichenecchi che scelgono la movida sangiorgese per compiere le loro imprese delinquenziali. Porto San Giorgio dispone già di un buon sistema di videosorveglianza ma l’amministrazione dice di essere fortemente impegnata a potenziare le telecamere già esistenti e a fornirne le zone scoperte, ad esempio l’intero lungomare che attualmente le ha solo nella sua zona centrale. A proposito della videosorveglianza il sindaco Valerio Vesprini scrive in un post pubblicato sul proprio profilo Facebook: "Sono partiti in questi giorni i lavori per la posa della fibra ottica in via XX Settembre e nell’area verde di piazza Gaslini che ci permetteranno di installare nuove telecamere per la predisposizione di un sempre più capillare sistema di videosorveglianza presente a Porto San Giorgio a garanzia della sicurezza dei cittadini. La fibra permetterà non solo il passaggio del flusso dati delle telecamere ma assicurerà anche una migliore e affidabile connettività per le strutture comunali. L’installazione della fibra ottica rappresenta un salto di qualità, poiché permetterà di utilizzare telecamere più potenti e performanti, grazie a una trasmissione dati più stabile e sicura".

È importante sottolineare che Porto San Giorgio è già dotata di un sistema di videosorveglianza che include sia telecamere ambientali sia quelle per il controllo dei varchi di accesso e di uscita dal territorio sangiorgese, con telecamere che riprendono anche i numeri di targa dei veicoli. In ogni modo, la fibra questa infrastruttura moderna rappresenta un passo fondamentale per l’installazione di nuove telecamere ad alta tecnologia. Come confermato dallo stesso Sindaco Vesprini, l’intervento sulla fibra ottica non si limiterà a supportare il flusso di dati delle telecamere, ma garantirà anche una connettività più efficiente e affidabile per le strutture comunali. Il sindaco specifica inoltre che i lavori in corso interessano via XX Settembre nel tratto compreso tra l’Arena Europa e l’ex cinema Italia, oltre a piazza Gaslini Queste zone sono state indicate come sensibili dalla polizia locale, per cui l’amministrazione ha deciso di concentrare in queste aree il potenziamento della videosorveglianza.

Silvio Sebastiani