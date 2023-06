Altri precedenti in Italia

La banda di rumeni che stava cercando di truffare i due coniugi fermani, aveva già colpito in tutta Italia quasi sempre con la solita tecnica e, pochi giorni fa, aveva truffato un imprenditore a Rimini, utilizzando anche in quel caso lo stesso stratagemma: ovvero invitare la vittima di turno ad un incontro, contanti alla mano, per poi effettuare, senza che nessuno se ne accorgesse, lo scambio tra le banconote vere e quelle false. Una tecnica e un’abilità uniche che sono diventate così famosa tanto da attirare anche l’attenzione del programma televisivo di Italia Uno "Le Iene", i cui inviati si sono messi sulle tracce dei malviventi, senza riuscire però ad incastrarli. I componenti della banda, sono sospettati anche di truffe alternative, sempre con banconote false. Una di queste si sarebbe consumata a Milano dove un giovane tedesco aveva messo in vendita un pacchetto di 102 carte Pokemon da collezione. Anche in quel caso era stato contattato telefonicamente per fissare un incontro ed era stato pagato con un rotolo di banconote false con la scritta facsimile. Gli investigatori sospettano che i quattro arrestati siano solo una parte di una banda che opera in tutta Italia.