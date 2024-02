Altri punti persi, la Samb deve ancora inseguire

Meno undici gare da qui alla fine, la Samb si ritrova di nuovo ad inseguire con il Campobasso avanti di due punti. La sosta di campionato (per il torneo di Viareggio), forse, non ci voleva. Al rientro, a Fossombrone, si è rivista una vecchia Samb, quella non abbastanza cinica da chiudere la partita, e che alla prima occasione viene punita. Un film già visto, soprattutto nel girone di andata. La Samb ha gettato via due punti che ora la costringono a tornare a rincorrere il Campobasso. Ha detto bene il tecnico Maurizio Lauro a fine gara: "Siamo stati dei polli". Una squadra che ha l’ambizione di vincere il campionato certi appuntamenti non li può sbagliare tanto più che l’occasione del raddoppio la Samb l’ha avuta e l’ha sprecata più volte e che il Fossombrone non ha brillato e ha strappato il pareggio su un pasticciaccio della retroguardia rossoblù, sull’unica reale occasione del match creata dagli uomini di Fucili. Errori che sembravano acqua passata, la Samb che aveva strappato il successo con il Fano e con il Vastogirardi sembrava aver trovato una certa maturità, concedendo nulla, dimostrando di avere carattere e di saper soffrire con il giusto equilibrio in campo. Vuoi per la sosta che probabilmente è andata ad interrompere il momento di crescita della Samb, vuoi per il singolo episodio (quello del gol), tutto questo a Fossombrone si è andato a perdere. E’ necessario cambiare registro e subito perché se ad oggi c’è ancora lo spazio per recuperare, da domenica prossima tanto margine potrebbe non esserci più. Il Campobasso giocherà in casa contro il Sora, gara non proibitiva, ma la Samb va a far visita al Riccione che vive un buon momento. Domenica i romagnoli hanno pareggiato in casa dell’Avezzano, prima della sosta avevano battuto in casa il Fossombrone, prima ancora il Sora in trasferta, l’Alma Juventus Fano in casa, pareggiato con il Roma City e con il Tivoli, imbattuti dall’inizio del girone di ritorno con 12 punti nelle ultime sei gare. La Samb ne ha messi insieme 14. Insomma una sfida da non sottovalutare, ancor più ostica, forse di quella di Fossombrone, ma la Samb non può più né perdere, né pareggiare. A Riccione la squadra di Lauro, però, potrà contare sui suoi tifosi. Sono quasi mille i biglietti messi a disposizione dei sostenitori della Samb, ieri alla solo prima giornata di prevendita ne sono stati polverizzati ben 600. I quasi 400 che restano sono acquistabili al prezzo di 12 euro (a cui andranno aggiunti i diritti di prevendita).

s. v.