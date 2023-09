Altro incidente sulla Maceratese

Ennesimo incidente lungo la strada provinciale 37 maceratese a Piane di Montegiorgio, tre i mezzi coinvolti. Lo schianto è avvenuto intorno alle 12,30 di ieri in località Crocedivia circa in prossimità dell’incrocio per contrada Morrecine, teatro in passato di numerosi incidenti stradali. Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre veicoli: due utilitarie e un camion, l’impatto è stato molto violento, il traffico si è bloccato immediatamente ed è stato chiesto aiuto. Sul posto sono accorsi con estrema rapidità i sanitari del 118, la polizia stradale, la polizia municipale, i vigili del fuoco intervenuti per mettere in sicurezza i mezzi. Fortunatamente i conducenti, hanno riportato solo lesioni lievi, sono alcuni hanno accettato di sottoporsi alle cure sanitarie e sono stati trasferiti al pronto soccorso di Fermo. Ingenti invece i danni riportati dai veicoli, intorno alle 13,30 la viabilità era stata riportata alla normalità.