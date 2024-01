Altro ‘Quality Label per il polo Urbani

A distanza di appena un mese, nuovo riconoscimento per il polo Urbani in materia di scambi internazionali: un altro ‘Quality Label’ assegnato dall’Agenzia Nazionale Indire Erasmus+. "Un riconoscimento riferito a un lavoro svolto su questioni importanti come il benessere personale in tutte le sue forme, attraverso la nuova piattaforma europea per i gemellaggi scolastici" spiegano dall’Urbani. Le classi 2° C Liceo Scienze Umane di Montegiorgio e 3° A del Tecnico Economico di Porto Sant’Elpidio, tutti alla prima esperienza di gemellaggio a distanza, collaborando con studenti di due scuole albanesi, hanno realizzato un prodotto di ‘Qualità europea certificata’ per le attività digitali in lingua inglese secondo i canoni dell’Agenzia Nazionale Indire Erasmus+ che, perciò, ha conferito attraverso l’Unità e-Twinning un altro ambito Quality Label nazionale all’Urbani che si aggiunge ai due riconoscimenti attribuiti dal Ministero a dicembre. Dalla dirigente scolastica, Laura D’Ignazi, le congratulazioni agli studenti e alle docenti Noemi Alessandrini, Chiara Tartufoli, Maria Cristina Ciarrocca, Laura Gentili (referente eTwinning) e Laura Fuccio (funzione strumentale Erasmus+) che hanno collaborato con le docenti albanesi