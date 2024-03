Altro successo per Vittorio Ruggeri

Vittorio Ruggeri si aggiudica il torneo di Grottammare classi 2014 2015 2016, giocando 15 set e vincendone ben 14 , Oggi a tutti gli effetti Vittorio Ruggeri è uno dei migliori giocatori della sua età a livello regionale e in assoluto il migliore a livello provinciale e conferma l’assoluta qualità della scuola Tennis Porto San Giorgio e i risultati del maestro Antonio Di Paolo. Ruggeri non è il solo a farsi notare tra i giovanissimi del circolo sangiorgese. All’interno del gruppo degli Under 10,, Edoardo Basili è fra i due migliori under 10 della regione Marche. Ci sono poi Alessandro Andolfi Pietro, Edoardo De Ruggiero e Paolo Andolfi oltre a Vittorio Ruggeri Sono fra i migliori Ander 10 delle Marche e raggiungono costantemente la vittoria, ma splendidi risultati anche per l’attività agonistica in cui, dietro Diego Paniccia al torneo di macro area di Tolentino ha superato ben sei turni partendo dal tabellone di quarta categoria e raggiungendo quello di terza categoria: ottimi risultati nel tabellone di quarta categoria anche per Riccardo Sermarini e Carlo Alocco, mentre nel tabellone under 12 bene la undicenne Camilla Del Giovane una dei migliori prospetti under 11. Domenica inizierà l’avventura della squadra femminile di serie C in cui sono annoverate Giulia Di Concetto, Aurora Gibellieri, Chiara Alesiani, Silvia Chinellato.