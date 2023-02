Alunni al lavoro dal nido alla scuola media La Pro Loco coinvolge le nuove generazioni

In occasione del Carnevale, la Pro loco ha proposto alle scuole di Monte Urano dei laboratori artistici a tema per coinvolgere le nuove generazioni. Ai piccoli del nido è stato chiesto di realizzare carta macerata, mentre ai bambini delle classi quinte della scuola primaria è stato consegnato un kit per creare maschere personalizzate in carta pesta, che vedremo sul carro di apertura della sfilata. A noi ragazzi dell’ultimo anno della scuola media è stato proposto un laboratorio grafico per cimentarci nella creazione del logo della manifestazione, raffigurante ‘Re Carnevale’. Con grande entusiasmo, a partire dalla metà dello scorso gennaio, abbiamo iniziato il progetto. Nel primo incontro con Irene ed Aurora, due rappresentanti dei quartieri, ci è stato chiesto di scrivere su dei post-it cosa rappresentasse per ognuno di noi questa festività. Le classi terze hanno poi lasciato spazio all’immaginazione e alla creatività con lavori pieni di colore e vivacità. Il più originale, destinato ad apparire su tutti i materiali promozionali stampati e diffusi via social, è stato selezionato tramite votazione dalla Pro Loco: si tratta del disegno di un alunno della III B, Nainia Anwar.