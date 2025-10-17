Alunni dell’indirizzo socio-sanitario volano in Biemia

Che l’indirizzo di operatore socio sanitario attivato da diversi anni ormai alla sede del Tarantelli del polo Urbani, sia in forte crescita lo testimoniano non solo le iscrizioni che continuano a permettere la formazione di nuove prime classi, ma anche l’intesa attività, anche extrascolastica che viene proposta agli studenti, prevedendo anche lezioni oltre i confini.

Un gruppo di sei studenti dell’indirizzo socio sanitario sono volati in Repubblica Ceca per il progetto Erasmus, che li vede ospiti speciali della scuola di Nymburk, capoluogo della Boemia centrale dove stanno vivendo una esperienza unica e di altissimo valore formativo. L’iniziativa rientra nei progetti finanziati dal programma Erasmus+, che promuove la mobilità studentesca e lo scambio internazionale tra istituzioni scolastiche europee.

Il polo ‘Urbani’ non è nuovo a operazioni di questo tipo e, anche stavolta, ha promosso con piacere questa opportunità per i propri studenti, grazie al lavoro attento della professoressa Loretta Lucioli, referente dell’internazionalizzazione che ha instaurato una proficua collaborazione con la docente ceca, Dagmar Sitná per questa mobilità, riconoscendo nel confronto tra sistemi educativi una leva potente per la crescita personale e professionale.

Gli studenti che hanno accettato di vivere questa esperienza formativa straordinaria sono impegnati in un ricco programma di attività, tra lezioni nella scuola ospitante, laboratori, visite a realtà operative del territorio, tra cui una visita a un ospedale locale dove hanno potuto osservare da vicino l’organizzazione dei reparti, le procedure di assistenza ai pazienti e confrontare le metodologie operative applicate con quelle italiane. A tutto questo, si aggiunge la possibilità di creare nuove amicizie e non ultimo di praticare la lingua (inglese).