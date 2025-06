Alunni e prof si ritrovano a 50 anni dal diploma

Ritrovarsi a 50 anni dal diploma e farlo anche con alcuni professori che hanno accettato con piacere l’invito dei loro ex alunni di mezzo secolo fa e pensionati di oggi: è con questo spirito intriso di nostalgia, affetto, voglia di ricordare e sorridere di vecchie storie e curiosità che gli ex alunni dell’Istituto professionale di Stato per il commercio ‘Andrea Bacci’ (poi intitolato ad ‘Ezio Tarantelli’, nome che porta con orgoglio ancora oggi) si sono ritrovati per una serata amarcord, presso lo chalet ‘Il Veliero di Porto Sant’Elpidio. Un’occasione per ricordare anche le indimenticabili primissime gite all’estero, le sedi dell’istituto superiore (al ‘palazzo rosso’ e poi sopra la palestra ‘Mirella’), le collaborazioni col Liceo scientifico di Fermo e il professionale di Cupra Marittima. Un fiume di ricordi per una serata speciale per Beatrice Vallasciani, Loris Renzi, Domenico Mancinelli, Tiziana Seghetti, Alberto Macerata, Sabina Gezzi, Adriana Sgariglia, Camilla Camilletti, Valeria Pierbattista, Leda Rogante, Walter Renzi, Fabrizio Perticarini, Dante Montecchia, Corrado Farina, Cesare Marinucci, Paolo Giannini, con i professori Donella Brancadori (per tutti ‘Valle’), Maurizio Barbadoro, Franco Seghetti.