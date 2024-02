Alzano la voce i commercianti di via Patrioti: "Così noi moriamo"

Alzano la voce i negozianti di via Patrioti a Monte Urano che da una decina di giorni stanno soffrendo la chiusura della attigua via Borgonuovo per alcun lavori di manutenzione. Lavori iniziati a metà febbraio (ma sospesi da almeno quattro o cinque giorni) e che, secondo il calendario degli stessi, dovrebbero terminare nel mese di giugno. Ad alzare la voce sono proprio coloro che hanno attività commerciali nella zona che sono fortemente penalizzate da questa situazione. "Chiediamo che siano rimodulate le posizioni delle bancarelle – fanno sapere i negozianti - in modo tale di poter avere le auto che passano davanti alle nostre attività durante il canonico mercato del lunedì. Così ci vogliono fare morire". Una richiesta specifica per portare nuovamente del movimento in quella zona del centro storico che vivrebbe altrimenti momenti difficili per lo scarso passaggio di auto e utenti. A condividere le ragioni della protesta anche Massimo Mazzaferro, consigliere comunale di mioranza, che ha espresso il suo punto di vista nei confronti della situazione. "Come sempre in vista delle elezioni si da il via ai lavori in paese per gettare – sottolinea Mazzaferro - fumo negli occhi agli elettori dopo quattro anni di nulla. Non si comprende perché lavori che possono essere fatti in uno o due mesi debbano durare invece sei mesi come da cartello esposto. Così non si fa il bene del paese ma si mettono in difficoltà le attività che sono già molto provate dalla crisi. Aprono nuovi cantieri, ma non sono in grado di chiudere e rispettare i tempi della chiusura dei vecchi cantieri come quelli della zona industriale e allo stadio. Si cambia l’assessore per poi alla fine non cambiare nulla". Una presa di posizione dunque dei cittadini che cercano una risposta abbastanza celere da parte dell’amministrazione comunale per risolvere una problematica che potrebbe dunque durare diversi mesi.