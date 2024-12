Amandola città del Natale: tradizioni e novità fino al 6 gennaio

Presentato ufficialmente il programma di ‘Amandola città del Natale’, un ricco programma fra tradizioni e tante novità che accompagnerà residenti e visitatori fino al 6 gennaio. Sono stati il sindaco Adolfo Marinangeli, insieme agli assessori Maria Rita Grazioli e Giovanni Annessi, a presentare nel dettaglio il cartellone degli eventi natalizi che si è colorato di tante sfumature.

Il programma è partito ufficialmente il 7 dicembre con l’accensione dell’albero di Natale in piazza, con le visite guidate e il concerto in piazza, poi domenica 8 con l’apertura della casa di Babbo Natale dove sono stati accolti i bambini che hanno raccontato i loro desideri. Seguirà una serie molto fitta di iniziative legate alle scuole di ogni ordine e grado che si svolgeranno dal 15 al 20 dicembre tutto accompagnato da spettacoli e concerti.

"Abbiamo confermato alcuni format di successo – spiegano Marinangeli e la sua Giunta – realizzati in collaborazione con le associazioni della città che hanno portato il loro contributo insieme all’associazione dei commerciati. La lotteria ‘Acquista e Vinci’, con una spesa minima negli esercizi della città, utilizzando lo scontrino si accederà alla lotteria con due estrazioni: il 22 dicembre con premio di 300 euro in buoni acquisto; e il 6 gennaio con premio da 500 euro in buoni acquisto. Abbiamo proposto la tombolata in piazza il 29 dicembre con tre estrazioni da 500, 300 e 200 euro in buoni acquisto.

Istituito per la prima volta il ‘Bus Gratuito’, i visitatori che vorranno visitare Amandola durante le domeniche delle festività, verranno rimborsati del biglietto (andata e ritorno) sulla tratta Steat da Porto San Giorgio ad Amandola, per info contattare l’Ufficio turistico".

Tanti altri gli appuntamenti di richiamo fra cui: il 15 dicembre in piazza Risorgimento a partire dal pomeriggio ‘La gang degli Elfi’ spettacolo a cura del circo Takimiri, poi in successione concerto gospel e apertura della mostra dei presepi dei ragazzi. Il 22 dicembre Babbo Natale in piazza; tutto accompagnato da spettacoli e animazione per bambini. Il 31 dicembre presso la sala ‘Dancing delle stelle’ cena e gran ballo di San Silvestro. A chiudere il programma il 6 gennaio con inizio alle 16 arriverà la Befana in piazza, che porterà doni ai bambini. Un programma pensato per sfruttare le naturali attrazioni del paese e riportare spirito di socialità e condivisione.