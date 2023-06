Amandola, confermati anche nel 2023 gli aiuti alle famiglie

Riconfermate anche per il 2023 le agevolazioni alle famiglie ideate e studiate dall’amministrazione di Amandola per alleggerire la pressione fiscale. Il sindaco Adolfo Marinangeli lo scoro anno le aveva presentante evidenziando anche l’impegno per riuscire a liberare delle risorse all’interno del Bilancio comunale, e valutati gli esisti sul tessuto sociale, sono stati riproposti anche quest’anno. "Si tratta di una serie di iniziative di sostegno alle famiglie numerose e non solo – spiega Adolfo Marinangeli – pensate per alleggerire le spese delle famiglie specie in questo delicato momento storico in cui stiamo assistendo all’aumento dei costi della vita praticamente in tutti i settori. A questo scopo abbiamo destinato circa 100.000 euro del Bilancio per confermare alcuni pacchetti di sostegno". Lo scorso 10 giugno sono stati consegnati presso il comune i ‘Bonus pannolini’, ovvero 200 euro per ogni bambino con meno di un anno di vita. A questo si aggiungono una serie di agevolazioni: bonus nascita 200 euro per ogni nuovo nato nel comune; un contributo di 200 euro per ogni nuovo iscritto al primo anno dell’Ite per l’acquisto dei libri scolastici; il corso gratuito per la certificazione di lingua inglese per gli studenti della 5 elementare e 3 superiore. Per le famiglie numerose agevolazioni per il trasporto scolastico e il servizio mensa. Infine per le famiglie con reddito Isee inferiore a 10.632 euro in base alla classe di frequenza fornitura di testi scolastici, borse di studio e centro estivo gratuito.

