Amandola e Comunanza fanno squadra

Si rafforza lo spirito collaborativo sull’asse montano fra Amandola e Comunanza, le Amministrazioni lavoreranno insieme per migliore servizi e promozione del territorio. Martedì sera nella sala consiliare di Amandola, si è tenuto un incontro fra le Amministrazione dei due comuni, un confronto che fino a qualche mese fa sembrava irrealizzabile ora sembra destinato a stabilire nuove prospettive di dialogo per affrontare temi comuni per il futuro del territorio come: sviluppo e lavoro, pianificare strategie turistiche a livello comprensoriale. Insieme le due Amministrazioni di Amandola e Comunanza si sono riunite al gran completo per dare avvio a un percorso condiviso, con l’obiettivo di valorizzare le più importanti aree interne dei Sibillini. Durante l’incontro si è parlato di lavoro, turismo, istruzione e innovazione, ma soprattutto di una programmazione strategica che, nei prossimi giorni, prenderà forma attraverso un percorso comune, fondato su unità e collaborazione a favore delle comunità locali. "Le due città dei Sibillini siano complementari – ha dichiarato Domenico Sacconi, sindaco di Comunanza - Amandola come centro dei servizi, Comunanza come polo industriale e imprenditoriale. Lavorare insieme significa moltiplicare le potenzialità di entrambe in modo esponenziale". Sulla stessa scia il collega di Amandola. "Sono felice che questa sera – ha sostenuto Adolfo Marinangeli - finalmente, ci siamo seduti attorno a un tavolo, con tutti i consiglieri di maggioranza di entrambi i Comuni, per guardare insieme al futuro delle nostre città. Costruire un percorso comune, una strategia condivisa, sarà fondamentale per lo sviluppo economico del territorio. Ci auguriamo che presto anche altri Comuni possano unirsi a questa iniziativa".

Nell’occasione sono stati trattati diversi argomenti sollevati anche dai consiglieri, fra questi: l’avvio di trattative con aziende pubbliche di trasporto, tra cui Steat e Start Plus, per incrementare il servizio pubblico a favore dei Comuni e del nuovo ospedale dei Sibillini, oggi punto di riferimento essenziale per i servizi sanitari dell’area interna. A conclusione dell’incontro, sono stati individuati i primi due progetti congiunti, uno legato al turismo e l’altro al lavoro, entrambi caratterizzati da un approccio innovativo. Dopo diverse ore di proficuo confronto, le due amministrazioni si sono date appuntamento a un prossimo incontro operativo per tradurre le iniziative in azioni concrete.

Alessio Carassai