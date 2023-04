‘Amando.la Famiglia’: varato pacchetto di aiuti da 100mila euro

L’amministrazione inserisce nel bilancio 2023 un pacchetto di aiuti per famiglie numerose o basso reddito denominato ‘Amando.la Famiglia’ per un valore complessivo di 100.000 euro. L’iniziativa è stata presentata ieri dal sindaco Adolfo Marinangeli, che in sostanza amplia la rete di agevolazioni che l’amministrazione aveva già avviato da qualche anno. "Un piccolo contributo che però in una realtà come la nostra può essere di sostegno – spiega Marinangeli – anche alla luce dell’aumento delle nascite che abbiamo registrato negli ultimi anni. Queste agevolazioni alimentano anche l’economia locale, visto che ad esempio i buoni spesa sono spendibili presso gli esercizi commerciali di Amandola". Si parte dal pacchetto bebè: ovvero 200 euro per ogni nuovo nato nell’anno solare; a cui si aggiunge un contributo di 200 euro per l’acquisto di pannolini fino al 1 anno non compiuto. Molto allargata la serie di sostegni in favore di bambini e ragazzi: 200 euro per gli iscritti al primo anno dell’Ite; il corso per la certificazione di lingua inglese Cambridge per la 5° elementare e 3° media gratuito; fornitura gratuita dei libro di testo e borse di studio per le famiglie con reddito Isee inferiore a 10.632 euro. E per consentire lo svago un contributo calcolato per fascia di reddito per i bambini con età compresa fra 6 e 13 anni che frequenteranno il ‘Centro Estivo’. Infine una serie di agevolazioni per i nuclei numerosi: dal terzo bambino in su, riduzione del buono pasto del 50%, trasporto gratuito e sgravio sulla Tari. Per il secondo bambino in su sconto del buono mensa del 25%.