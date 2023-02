Amandola, il Consiglio approva gli aiuti alle famiglie

Approvati dal Consiglio comunale di Amandola importanti variazioni di bilancio in favore delle famiglie in difficoltà. Fra gli argomenti discussi c’è la riduzione di un punto percentuale dell’addizionale Irpef passata dallo 0,8 alle 0,7 per mille, punto votato all’unanimità. Approvato all’unanimità anche la proroga di 3 mesi della Commissione sanitaria comunale, per monitorare la situazione dei servizi sanitari e l’avanzamento dei lavori del nuovo ospedale. All’unanimità prorogato il servizio in convenzione con il comune di Fermo per il monitoraggio dei servizi sociali comunali. "Siamo soddisfatti dell’esito dell’ultimo Consiglio – dichiara il sindaco Adolfo Marinangeli – che ha approvato tutti i punti all’ordine del giorno e alcuni all’unanimità. Grazie all’approvazione del Mille Proroghe da parte del Governo è stato possibile liberare alcune risorse di bilancio. Nel caso dell’Irpef parliamo di una riduzione di circa 42.000 euro nelle casse del Comune, che però andranno a vantaggio di tutte le famiglie che avranno un piccolo ma comunque simbolico risparmio. Per quanto riguarda gli interventi in favore della famiglie, si tratte di risorse per circa 100.000 euro che saranno utilizzati in vari canali di finanziamento in favore di famiglie in difficoltà o numerose. Abbiamo riconfermato il bonus per i nuovi nati nel nostro comune, riduzioni per i buoni pasto mensa, trasporto scolastico, fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scolastici, agevolazione per le iscrizioni al Centro estivo. Operazione che unite possono offrire un sostegno a quelle famiglie che in questo momento stanno attraversando un momento di difficoltà".

a. c.