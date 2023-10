"Amandola investe nello sport"

L’offerta sportiva e formativa continua ad ampliarsi nella città di Amandola, dove presto verrà inaugurata persino una parete per arrampicata sportiva. L’Amministrazione di Amandola nell’ultimo periodo ha acquistato e istallato al prezzo di circa 30.000 euro, una parete verticale per arrampicata sportiva, già ancorata alla torre di dissipazione della scuola media. La torre realizzata recentemente all’interno del progetto di miglioramento sismico del plesso scolastico. La parete oltre ad aver già catturato la curiosità di molti giovani e appassionati, svolgerà nel prossimo futuro una specifica funzione. "L’idea è molto semplice – spiega il sindaco Adolfo Marinangeli – si tratta di una struttura che avrà la funzione di sviluppare corsi di formazione per i volontari del Cai e del Soccorso alpino, oltre ad avere finalità sportive e turistiche per gli appassionati della montagna che vorranno cimentarsi in questa disciplina. Per quanto riguarda la parete da arrampicata è già stata montata, stiamo aspettando l’ultimo collaudo che arriverà a giorni poi verrà aperta al pubblico. Contestualmente attiveremo una convenzione in comodato d’uso gratuito con i volontari del Soccorso alpino che, gestiranno la struttura sia per finalità di formazione che per attività sportiva". Nella città montana, gli impianti sportivi hanno comunque ricevuto molta attenzione negli ultimi mesi, infatti, sono quasi ultimati gli interventi di ammodernamento dell’impianto sportivo comunale che ha subito gli effetti di investimenti per un valore complessivo di 350.000 euro. "Il progetto dell’impianto sportivo era diviso in diversi canali e prevedeva – conclude Marinangeli – il rifacimento di una parte degli spogliatoi, l’istallazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della tribuna per produrre energia elettrica e rendere l’impianto più autonomo sotto il profilo energetico; è stato già ultimata l’istallazione di un impianto di irrigazione sotto il terreno di gioco per agevolare l’innaffiamento del manto erboso. Infine a margine del terreno di gioco è stato realizzato un percorso fitness che sarà messo a disposizione di tutti i frequentatori della struttura ed è stato ultimato anche il nuovissimo campo da padel, sport molto in voga in questo periodo".

Alessio Carassai