Amandola, la caccia al tesoro per promuovere il territorio

Un doppio appuntamento di promozione per il territorio montano. Domenica 5 ottobre a partire dalle 10 il borgo di Amandola parteciperà alla più grande caccia al tesoro in contemporanea d’Italia, organizzata dal Touring Club Italiano nei borghi certificati ‘Bandiera Arancione’. La manifestazione, aperta ad adulti e bambini, sarà l’occasione per scoprire la profonda e autentica identità del territorio, immergendosi nelle tradizioni, sapori e nella storia di Amandola. Il percorso approfondirà l’enogastronomia del borgo di Amandola e accompagnerà i partecipanti in un itinerario speciale tra cultura e memoria con la visita presso: Museo del Paesaggio Antropogeografico, custode dell’identità e del legame tra l’uomo e il territorio dei Sibillini; il Museo delle Opere d’Arte e delle Pergamene, per ammirare tesori storici e testimonianze artistiche di grande valore. Un’esperienza che unisce divertimento, conoscenza e senso di comunità, pensata anche per i più piccoli grazie a tappe interattive e coinvolgenti. La partecipazione è semplicissima: basta iscrivere la propria squadra su www.tesori.bandierearancioni.it. Oppure telefonare all’ufficio turistico 0736-840731 per mettersi in gioco e vivere una domenica diversa dal solito e scoprire luoghi affascinanti e spesso poco noti. Al momento dell’iscrizione la squadra riceverà in regalo il ‘Ricettario del Borgo’ in formato digitale, ricette tipiche dai borghi ‘Bandiera Arancione’ per portare in tavola la vera eccellenza italiana. Un viaggio tra sapori autentici e tradizioni locali, con curiosità e storie che raccontano il legame tra cucina e territorio. La Caccia ai Tesori Arancioni è aperta a tutti, grandi e piccini, per partecipare è richiesta una donazione che andrà a sostenere i progetti del Touring Club Italiano, così da permettere alla Fondazione di continuare a prendersi cura delle aree interne del nostro Paese, valorizzandole e accompagnandole nel processo di rigenerazione. Sempre domenica 5, ma di natura più sportiva e paesaggistica si terrà il ‘Ciclotour Mbt’. Promosso dall’associazione ‘Bici Club Sibillini’ con il patrocinio del Comune, che prevede un percorso panoramico molto suggestivo di 32 chilometri, il ritrovo è previsto alle 7,30 in piazza Risorgimento di Amandola e partenza alle 9,30. L’arrivo è previsto presso l’impianto sportivo in via Europa con possibilità di docce a altri servizi, previsto anche un ristoro. Per info 348-3709691.

Alessio Carassai