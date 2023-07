Amandola mette in mostra i gioielli

Tre giorni per vivere Amandola attraverso i suoi prodotti tipici con in testa il tartufo, ma anche la storia e le bellezze paesaggistiche dei Sibillini. E’ stata presentata dal sindaco Adolfo Marinangeli, insieme agli assessori Giuseppe Pochini e Giovanni Annessi, il ricco programma d’intrattenimento che da domani e fino a domenica 23 luglio accompagnerà residenti e visitatori nel cuore di Amandola in occasione dell’edizione estiva di ‘Diamanti a Tavola’. Si parte il 21 alle 18 con ‘La Notte Romantica dei Sibillini’, iniziativa di promozione legato al progetto dei sentieri Romantici che l’amministrazione sta portando avanti con altri comuni del territorio. Ci sarà in via Battisti lo ‘Sbaracco’ un mercatino organizzato dalle attività commerciali e produttive del territorio; alcuni spettacoli d’intrattenimento della ‘Compagnia dei Folli’, la ‘Cena Longa’ un tavolo imbandito nel centro storico con circa 300 ospiti a base di prodotti tipici e tartufo. Sabato 22 e domenica 23 luglio ci sarà invece Diamanti a Tavola con mercatino del tartufo, escursione di trekking urbano, laboratori per bambini, una mostra dedicata alla spedizione sull’Everest di un ex amandolese, il tutto si combinerà con la 10° edizione della festa del Gelato artigianale e spettacoli musicali. Insomma un programma intenso e ricco di occasioni di svago. "Nel corsi degli anni sono stati fatti grandi sforzi – spiega Adolfo Marinangeli – ma alla fine siamo orgogliosi dei risultati di Diamanti a Tavola che offre tanta qualità, che ha consentito ad Amandola di ritagliarsi uno spazio di rilievo a livello nazionale. Abbiamo aderito all’App nazionale delle città del tartufo denominato Tabui. Inoltre ospiteremo il programma Linea Verde e stiamo già lavorando in previsione dell’appuntamento invernale". "La stagione del tartufo estivo non era partita nel modo migliore – spiega Giuseppe Pochini – ma nelle ultime settimane siamo riusciti a trovare un prodotto di qualità e vista una certa abbondanza anche i prezzi sono più popolari. E’ vero che il tartufo estivo non è pregiato come quello nero o bianco, ma è comunque buono e si conserva anche un po’ più a lungo. Credo che sarà sul mercato a 300 euro al chilo". "Per la prima volta abbiamo raccolto all’unanimità l’adesione di tutti gli esercizi commerciali per lo Sbaracco – sostiene Giovanni Annessi -. Per la festa del gelato artigianale ci saranno gusti speciali al tartufo, mele rosa, genziana, un laboratorio e una gara a base di gelato".

Alessio Carassai