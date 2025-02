Amandola, missione a Milano nel nome del Cai

Amandola da alcuni mesi, è stata scelta dal Cai Nazionale come luogo di sperimentazione per il Marchio Europeo ‘Villaggio Montano Certificato Cai’ che richiede: un’area montana definita e protetta, un comitato di gestione pubblico privato che si presenta come ecosistema di accoglienza e l’impegno a tutelare la natura in collaborazione con la instancabile locale Sezione del Cai.

Per questo motivo domani, Amandola sarà ospite nella sede nazionale del Cai a Milano e presenterà la propria candidatura come ‘Villaggio Montano Monte Amandola – Sibillini’, che si svilupperà intorno al rifugio ‘Città di Amandola 1200’ di Campolungo insieme alle frazioni di: Garulla Superiore ed Inferiore, Moglietta, Casalicchio, Casa Coletta, Campolungo e Monte Amandola, Paterno, Francalancia, Vidoni, Piane, Casa di Carlo, Calvaresi, Capovalle e Abbadia.

Questo Marchio gestito dal Cai nazionale inserirà Amandola in importanti circuiti turistici virtuosi, dedicati agli amanti della montagna estiva ed invernale. Tutto questo è stato possibile grazie ad un laborioso nucleo promotore che coinvolge l’instancabile Sezione Cai dei Sibillini, le aziende turistiche, agricole ed imprenditoriali dell’area individuata, che, insieme all’Amministrazione di Amandola, saranno il traino di un’offerta turistica ‘su misura’.

Insomma, c’è grande attesa per la presentazione che si terrà domani a Milano, di questo territorio che si pone all’attenzione non solo del turismo nazionale ma soprattutto di un turismo straniero di alta qualità.

Alessio Carassai