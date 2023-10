Amandola, per il nuovo ospedale ci siamo

di Alessio Carassai

I lavori della ricostruzone post sisma nel territorio di Amandola sono giunti a uno stato avanzato e i segnali più evidenti sono l’ospedale dei Sibillini, ormai ultimato, e i nuovi cantieri privati che sorgono all’interno del centro storico. Elementi che messi insieme offrono il metro della situazione, almeno per quanto riguarda la parte strutturale. Partiamo dalla struttura che è divenuta negli anni il simbolo della ricostruzione nell’area dei Sibillini, ovvero il nuovo ospedale realizzato in località Pian di Contro di Amandola, opera dal valore di circa 32 milioni di euro. L’investimento più consistente di tutta l’area del cratere sismico delle Marche dopo il terremoto del 2016. "I lavori, secondo la tabella di marcia, si sarebbero dovuti concludere a giugno di quest’anno – spiega il sindaco Adolfo Marinangeli –. Ma è normale incappare in qualche imprevisto o cavillo tecnico che ha imposto di prolungare gli interventi. Di fatto l’opera è completata, la struttura è ultimata, è stata realizzata l’asfaltatura della strada di accesso e dei parcheggi a servizio dell’ospedale, è già stata accesa la linea di pubblica illuminazione già funzionante: sembra tutto concluso. Manca a livello ufficiale il certificato di ultimazione dei lavori, ma sotto il profilo strutturale ci siamo". Un’opera molto attesa non solo dagli amandolesi, ma da tutti i residenti dell’area montana che unisce tre provincie: Ascoli Piceno, Fermo e Macerata. Inoltre c’è grande aspettativa intorno ai servizi che saranno attivati al suo interno, elemento su cui i residenti hanno maturato chiare idee, ovvero tutti i servizi presenti prima del sisma e un pronto soccorso con tutti i requisiti del caso, vista la lontananza dai principali ospedali di rete e della persistenza di condizioni climatiche avverse per lunghi periodi dell’anno. Altra questione l’apertura dei cantieri per la ricostruzione privata: "Con i tecnici degli uffici comunali – conclude Marinangeli – abbiamo dovuto rivedere la viabilità e le concessioni per l’avvio dei cantieri nel centro storico. Si sta lavorando con celerità per riportare il centro storico alla piane vivibilità".