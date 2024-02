Amandola prepara il bando per l’assegnazione delle Sae

L’amministrazione di Amandola sta provvedendo in questi giorni alla creazione di un nuovo bando per l’assegnazione di Sae (Strutture Abitative di Emergenza) che si sono rese nuovamente disponibili nella città montana. Già subito il sisma del 2016 i comuni del Fermano adottarono una decisione diversa per fronteggiare l’emergenza abitativa creatasi a seguito delle abitazioni dichiarate inagibili, ovvero, invece delle Sae in legno, preferirono riqualificare abitazioni in disuso e creare nuove strutture abitative con i moderni sistemi antisismici per offrire alla popolazione mini appartamenti da poter riutilizzare anche in futuro. Ora quel futuro che sembrava lontano è divenuto di attuale. Negli ultimi mesi alcune famiglie sono rientrate nelle loro abitazioni, altre hanno cambiato abitazione, lasciando liberi alcuni mini appartamenti. "A dire il vero all’inizio di dicembre abbiamo riassegnato alcune delle Sae – spiega il sindaco Adolfo Marinangeli – ma ci sono al momento 12 unità abitative ancora disponibili: 2 in località San Cristoforo, 2 in località bivio Cese, le restanti presso la Social Housing costruita nel centro abitato di Amandola. Rendendosi disponibili queste abitazioni, abbiamo deciso di diramare un nuovo bando pubblico al fine di stilare una graduatoria per le assegnazioni. Ovviamente è stata data la priorità ancora a quelle famiglie o persone che non sono ancora tornate in possesso della propria abitazione o che usufruiscono dei Cas (Contributo di autonoma sistemazione); però come prevede lo statuto, entreranno nella graduatoria anche coppie di coniugi anziani, o giovani coppie che hanno difficoltà a trovare soluzioni abitative. Un modo per utilizzare al meglio i mini appartamenti a disposizione, magari andando incontro a quelle famiglie che si trovano ad affrontare un momento di difficoltà, oppure alle richieste di giovani coppie magari con l’obiettivo di rallentare il processo di spopolamento della montagna". La scelta adottata qualche anno fa in termini di edilizia sociale, sembra iniziare a dare frutto.

Alessio Carassai