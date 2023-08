Amandola, quattro giorni con la centenaria festa di San Ruffino

È tutto pronto per la centenaria ‘Festa di San Ruffino’, che si svolgerà da oggi e fino a domenica 20 agosto in prossimità dell’Abbazia dei Santi Ruffino e Vitale di Amandola. Un appuntamento di richiamo per tutti i residenti dell’area montana con un ricco programma religioso, musica dal vivo, spettacoli teatrali, stand gastronomici e la storica fiera-mercato. "Tradizioni, religiosità, costume e amore per il territorio, è questa l’atmosfera che si respira alla Festa di San Ruffino – commenta il sindaco, Adolfo Marinangeli –. Stiamo parlando di un evento che è centrale per l’estate amandolese. Come Amministrazione, insieme con l’associazione festeggiamenti di San Ruffino, alla Pro Loco e a tante altre associazioni, teniamo particolarmente a questa manifestazione perché sa richiamare appassionati, turisti e visitatori da tutto il territorio e fa da apripista alla Festa del Beato Antonio patrono di Amandola".

Si inizia oggi con il programma religioso, la santa messa d’apertura alle 19, poi in serata la storica gara di briscola. Domani oltre alla fiera-mercato fruibile durante l’intera giornata, ci saranno la santa messa e la processione in onore del Santo; alle 21.30, sul palco di San Ruffino, si terrà la commedia dialettale ‘La realtà è pegghio de la fantasia’ a seguire musica. Sabato invece spazio a stand gastronomici, fiera-mercato ed eventi religiosi. Da cena in poi sarà la volta di stornellatori, esibizioni di organetti e musica dal vivo. Domenica esposizione d’auto tuning, raduno dei trattori, Santa Messa con benedizione dei mezzi, stand gastronomici e fiera-mercato, si arriverà a sera con una serata danzante. Insomma, un luogo di ritrovo dedicato alle tradizioni, che ancora oggi rappresenta un punto di riferimento per migliaia di appassionati residenti e turisti dell’area montana.

a. c.