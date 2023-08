Amandola riparte dall’ospedale

Sette anni fa il terremoto che scosse il centro Italia, causando centinaia di morti, migliaia di sfollati e miliardi di euro di danni. Tra le cittadine più danneggiate dell’area montana quella di Amandola che, nell’immediata fase post-sisma, è stata oggetto di interventi e investimenti realizzati dall’amministrazione comunale.

Sono passati sette anni da quel 24 agosto del 2016 quando, alle 03,36 del mattino, una scossa di magnitudo 6.0 diede il via alla sequenza sismica culminata con le scosse del 26 e 30 ottobre, rispettivamente di magnitudo 5.9 e 6.5. Ingenti i danni e i disagi provocati ad Amandola, con campanili e cornicioni crollati, case inagibili e, soprattutto, l’ospedale messo fuori uso.

"Dopo il sisma di agosto e ottobre – dichiara il sindaco Adolfo Marinangeli – la preoccupazione fu quella di mettere in sicurezza persone ed edifici, evitando uno spopolamento di massa al quale si è assistito in altre città del cratere. Nell’immediata fase post-sisma furono fatti i lavori di prima urgenza per dare continuità ai servizi essenziali, in primis l’ospedale: il comune intervenne per mettere in sicurezza la struttura e riaprire la radiologia, gli ambulatori e mantenendo il reparto dialisi. Successivamente, intervenimmo per riportare l’Rsa ad Amandola, trasferita prima a Fermo e poi a Montegranaro".

Molti furono gli sfollati, provenienti in primis dal centro storico, sistemati nelle strutture di emergenza. Per questi, furono successivamente progettati e realizzati 46 nuovi appartamenti, dei quali: 30 dell’unità social housing in via Pignotto, già finiti e assegnati, e 16 con edifici di proprietà del comune ristrutturati e adibiti a case.

"Superata la fase dell’emergenza – aggiunge Marinangeli – era necessario riorganizzare la città, investendo per programmare e pianificare nuove opere pubbliche per un valore complessivo di oltre 20 milioni di euro. Questi investimenti, finanziati in parte con i fondi della ricostruzione e in parte con quelli del Pnrr, interesseranno le strutture rese inagibili o danneggiate dal sisma".

Tra queste opere, naturalmente, quella di maggiore importanza sarà il nuovo ospedale, la cui entrata in funzione è attesa entro la fine dell’anno. La nuova infrastruttura, del valore complessivo di 32 milioni di euro, sarà la più grande opera pubblica del terremoto realizzata nelle quattro regioni colpite dal sisma.

Lorenzo Perticarà