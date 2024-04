Amandola sempre più green, ripuliti 7 sentieri che portano ai Sibillini

La città di Amandola si scopre sempre più sensibile al turismo sostenibile, paesaggistico e architettonico. L’Amministrazione di Amandola, grazie all’impegno dei suoi operatori e tecnici comunalo, ha portato a termine nelle ultime settimane una massiccia opera di pulizia e manutenzione di 7 sentieri aperti circa due anni fa con finalità turistiche che partono dal centro storico di Amandola e arrivano a connettersi ai percorsi che danno accesso al Parco naturale dei Sibillini. "Questi percorsi sono stati realizzati grazie alla collaborazione del Cai e le associazioni di bike di Amandola – spiega il sindaco Adolfo Marinangeli – sono della lunghezza variabile da 7 e 12 chilometri, che possono essere percorsi a piedi oppure in mountain bike o e-bike che consentono di ammirare il contesto urbanistico della città, fino ad arrivare ai sentieri principali da danno accesso al grande anello dei Sibillini. Già durante il ponte di Pasqua abbiamo notato l’arrivo di molti visitatori attratti dai nostri paesaggi, gruppi di amici più o meno numerosi, associazioni organizzate che utilizzano le bike per fare un po’ di sport e per godersi delle passeggiate a contatto con la natura. In questa prospettiva va sottolineata la sensibilità e lungimiranza delle associazioni di e-bike che hanno aperto in Amandola, che due anni lavorano a ritmi importanti e che hanno percepito subito la portata di una turismo di questo tipo". Oltre alla pulizia e manutenzione dei sentieri, ci sono anche progetti che contribuiscono in tal senso alla promozione del territorio, come quello varato recentemente con un fondo da 75.000 euro che ha consentito di istallare tre punti ricarica per le e-bike. "Chi partecipata ai pacchetti escursionistici organizzati – continua Marinangeli – parte dal centro di Amandola dove è stato allestito un punto ricarica, gli altri due sono stati istallati nella frazione di Garulla e Campolungo. Inoltre al punto di ritrovo in centro i partecipanti alle varie escursioni, vengono dotati di un braccialetto munito di geo localizzatore, in questa maniera è sempre possibile conosce la posizioni del visitatori che si perdessero o nell’occasione che si dovesse presentare un’emergenza". Tanto per fare un accenno in questi giorni sono molto gettonati il percorso che fiancheggia il torrente La Lera, uno degli affluenti del Tenna; oppure l’ascesa fino alla frazione di Garulla completamente immersa nel verde.

Alessio Carassai