Amandola tra le mete top in Italia

La rivista specializzata di turismo ‘Pleinair’, inserisce il Carnevale di Amandola fra le 10 mete italiane degne di essere visitate. Una bella vetrina e un richiamo dedicato in particolare ai proprietari di camper che in occasione di questi appuntamenti si mettono in strada per visitare manifestazioni e città creando anche indotto per il territorio. La cosa senza dubbio interessante che in questa classifica sono elencati carnevali storici come: Ivrea, Crema, Cento e Viareggio giusto per fare qualche nome. "Siamo felici di essere stati inseriti fra 10 grandi località dove da anni si svolge un carnevale mascherato di grande rilievo – spiega il sindaco Adolfo Marinangeli -. Essere saliti alla ribalta nazionale è motivo di grande orgoglio che condividiamo insieme agli organizzatori: la Pro loco di Amandola, le associazione che organizzi da decenni questa manifestazione insieme alle scuole, la Dirigente, gli insegnanti, ma soprattutto i genitori della città che da mesi stanno lavorando per preparare i carri. Un grande evento che continua a decretare la validità di questa manifestazione giunta alla sua 38° edizione e che ogni anno porta ad Amandola tanta gente e turisti rinnovando una festa ormai consolidata". La 38° edizione del ‘Carnevale de li Panniccià’ di Amandola si terrà con vari appuntamenti d’intrattenimento dal 12 al 25 febbraio, ovviamente la giornata clou è la sfilata dei carri allegorici che si terrà nel centro della città fino a piazza Risorgimento a partire dalle 15 del 12 febbraio.

a.c.