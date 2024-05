"’Amandola veramente’ per unire il territorio"

La convinzione di un progetto valido, pensato per amministrare Amandola, condividendo idee e programmazione con tutta l’area dei Sibillini. La lista ‘Amandola Veramente’, con il candidato sindaco Lando Siliquini, medico del lavoro, è sostenuta da: Pierluigi Bernabei, Giovannino Ercoli, Martina Gravucci, Giordano Luciani, Cesare Marinangeli, Giulia Maria Morici, Alessandra Peroni, Giulio Saccuti, Rajdip Singh, Tiziana Tiberi, Valerio Tidei e Raffaele Vittori. "Sono molto soddisfatto di questo gruppo – sostiene Lando Siliquini – una vera lista civica che racchiude giovani e meno giovani, una forte presenza femminile, espressioni politiche trasversali, ma soprattutto specifiche qualifiche professionali. Qualche tempo fa Amandola è stata definita la locomotiva dei Sibillini, ma bisogna correre con tutti i vagoni attaccati. Sulla sanità abbiamo notato una errata percezione di quello che significa Amandola su cui bisogna lavorare con Regione e Ast. Al Ppi manca spesso il medico dedicato, ma per i pazienti che arrivano qui per il 60% sono del maceratese, ascolano o turisti. Va aperto il nuovo ospedale e riempito con servizi funzionali, magari con una specialità come pneumologia. Recuperare le altre strutture come la Medicina provvisoria e il vecchio ospedale magari trasformandolo in casa di riposo".

Ovviamente sono tanti i temi affrontati: viabilità, promozione e turismo, cultura. "Questa lista è stata ideata per vincere e amministrare – spiegano Tidei e Bernabei – abbiamo idee chiare e soprattutto la volontà di condividerle con i cittadini e il territorio. Bisogna intervenire sul sociale: il 60% della popolazione ha più di 60 anni, alcune persone vivono sole; i giovani si sentono isolati e lasciati da parte. Bisogna creare aggregazione, abbiamo in mente di rivedere la programmazione turistica e culturale. Esempio Diamanti a Tavola resterà, ma vogliamo cambiare il format".

Alessio Carassai