Amat, il direttore Santini: "Un risultato magnifico"

La stagione della rinascita è quella che si apre questa sera alle 21, sold out per Vincenzo Salemme che replica anche domani e regala la sua versione di Natale in casa Cupiello, la commedia di Eduardo De Filippo che resta nel cuore di tutti. Un omaggio al grande attore e autore, da parte di un interprete che ha avuto la fortuna di conoscerlo e di lavorare con lui. È solo il primo dei tanti successi annunciati, c’è grandissima attesa per il Marchese del Grillo, nella versione proposta da Max Giusti dall’8 al 10 dicembre, e per il musical Pippi Calzelunghe, il 20 e il 21 dicembre, ma anche per lo show di Chiara Francini, il 10 e l’11 febbraio.

"Le scuole ci stanno chiamando per partecipare al musical – spiega ancora l’assessore Lanzidei –, vedremo se organizzare anche uno spettacolo per gli studenti al mattino. È già bellissimo sentire l’interesse delle famiglie che verranno a teatro coi loro figli".

L’anno scorso c’era ancora la riflessione su quello che era stato e le scelte artistiche risentivano di questo, sulla base del momento che stavamo vivendo. Stavolta è un ritorno alla normalità, un percorso che è un sollievo e una liberazione, con l’oro e il bianco delle locandine, i colori di luce e di apertura. Il teatro rinasce ovunque, sottolinea Gilberto Santini, direttore dell’Amat che cura sempre il calendario degli spazi teatrali fermani: "Quello di Fermo è un risultato straordinario, ci abbiamo messo una cura particolare nel preparare la stagione ma una risposta così potente ci entusiasma, c’è grande passione da parte di tutti che si completa con l’amore del pubblico. Tutte le Marche corrono dal punto di vista delle stagioni teatrali, il trend è positivo ovunque e quasi ci sorprende, Fermo fa da traino, penso sia perché si tratta della prima stagione libera. L’accuratezza della programmazione che mettiamo ovunque fa la sua parte ma è la conferma della centralità del teatro nella vita delle persone".

Una stagione che costa al Comune 92 mila euro, a fronte di incassi record che poi vengono reinvestiti nel teatro, nella stagione estiva, nel respiro di cultura che una città come Fermo deve avere.