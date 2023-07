Amatori San Giorgio in Terza categoria

Un’altra compagine sangiorgese giocherà il prossimo campionato di terza categoria insieme a Olimpia e Borgo Rosselli. É questa la strada intrapresa dagli Amatori San Giorgio che abbandonano il campionato Uisp, dopo anni di militanza nel campionato amatoriale. Una scelta nata dalla volontà di non far terminare una storia di sport e passione nata nel 1981, e che negli ultimi anni ha vacillato, a causa dello spopolamento del campionato Uisp da parte delle altre squadre locali. Un nuovo capitolo dunque, nella storia di questa realtà comunale, fortemente voluta dai nuovi dirigenti Matteo Terribili, Valentino Berdini e Stefano Del Vecchio sostenuti dal presidente Pasqualini, dal suo vice Zampaloni e degli altri dirigenti (Fausto Marcotulli, Renzo Cinti, Gabriele Del Moro, Alessio Giovannini) che in queste settimane si stanno spendendo alla ricerca di risorse, calciatori e staff per affrontare al meglio il campionato, ormai alle porte. La squadra è ancora da definire, ma è stato presentato l’allenatore, il giovane ma esperto Mattia Concettoni, in arrivo da Falerone e il suo vice, Francesco Scotece. Il campo che ospiterà allenamenti e match della Amatori San Giorgio sarà quello intitolato a Luca Pelloni, in condivisione con l’Olimpia. Incoraggiante vedere come le tante squadre cittadine, pur militando nello stesso campionato, si interfaccino tra loro in maniera collaborativa. Un clima di costruttiva collaborazione più che da derby dunque. Derby che comunque sia a Porto San Giorgio il prossimo anno non mancheranno.