“Avete bellezza, cultura e valori”. Ambasciatrice Unesco innamorata di Fermo

Una donna straordinaria, con lo sguardo attento e l’intelligenza prontissima, combattiva e umile insieme. È passata per Fermo l’ambasciatrice Unesco a Parigi per la Nigeria, Hajo Sani, ha trascorso qualche giorno in città ospite di Palazzo Romani Adami che ha avuto modo di definire un luogo unico e straordinario, capace di accogliere un ospite e di farlo sentire immediatamente a casa. L’ambasciatrice è arrivata in città grazie al suo capo ufficio, Genc Xhabia, legato a Fermo perché qui vive parte della sua famiglia.

“Ho sentito da lui parlare sempre bene di Fermo e sono voluta passare di qui. Devo dire che l’impressione ha davvero superato le mie aspettative, mi piace molto la cura che avete dei vostri luoghi, della cultura, ma anche i vostri forti valori, il legame con la famiglia. È davvero un posto speciale”.

L’ambasciatrice ha vissuto tante vite in una, nata in Nigeria ha perso giovanissima i suoi genitori ma è riuscita comunque a diventare ministro del suo paese a soli 23 anni: “Da noi ci sono moltissime etnie, una cinquantina di lingue ufficiali, 220 milioni di abitanti, una complessità grande ma anche un’enorme attenzione per le possibilità che si aprono col resto del mondo. L’Italia è un modello di bellezza e di moda, in questi giorni sono stata in visita anche a due aziende d’eccezione, Loriblu e Vittorio Virgili, che sono veramente prospettive di eleganze e di unicità. Il mio Paese – ha proseguito – è molto interessato a questo mercato, ci sono possibilità di un incontro commerciale e prospettive molto interessanti già aperte”.

Di stanza a Parigi, l’ambasciatrice Hajo Sani sa che Fermo è città learning city Unesco: “E’ un grande risultato, l’educazione e l’apprendimento, soprattutto delle donne, sono fondamentali per costruire libertà, conoscenza reciproca, futuro, in definitiva per costruire la pace. So che anche il teatro di Fermo è candidato per diventare un bene Unesco, il mio collega ambasciatore per l’Italia è una persona con cui amo confrontarmi, sono sempre stata dalla parte del suo paese, oggi che vi conosco ancora meglio sono proprio una vostra tifosa e spero davvero che anche il teatro finisca tra i beni Unesco, è un marchio che vuol dire qualità e internazionalizzazione”.