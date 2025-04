Ambiente marino e sicurezza con i piccoli alunni

L’assessore alla Pesca Fabio Senzacqua e il consigliere comunale Emanuele Morese hanno partecipato alla terza edizione di "Una risorsa d’aMare", organizzata dall’associazione Argonauti Aps e Ocean Soul Divers, con il coordinamento dell’architetto Flavia Capra.

"L’iniziativa, che quest’anno ha unito la tutela dell’ambiente marino ai temi della sicurezza e del soccorso in mare, ha coinvolto cinque classi di quarta elementare. Un sentito ringraziamento va ai volontari e ai professionisti che, con passione, hanno reso possibile questa bellissima iniziativa per la nostra città. Grazie a Flavia Capra, all’istruttore sub Giuseppe Di Donna, a Daniele Malavolta e ai collaboratori di Liberi nel Vento, al personale della Guardia Costiera, ai biologi Matteo Induti e Valentina Mazzocchi e a Stefano Levantesi della libreria Perdigiorno.

Per il secondo appuntamento ed in occasione della "Giornata del Mare", l’iniziativa proseguirà nella sede dell’Anmi con le classi delle prime medie.