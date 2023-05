Ambulante multato senza nulla osta

Il Tribunale di Fermo, riformando una ingiusta sentenza, dà ragione al Comune di Porto San Giorgio. Nel corso del 2017 agenti della polizia locale, in azione su area demaniale per contrastare l’ambulantato abusivo, contestavano la mancanza di nulla osta comunale all’esercizio dell’attività commerciale ambulante. Il trasgressore si difendeva invocando l’errore scusabile perché ignorava che vi fosse un obbligo a procurarsi il predetto nulla osta. Il Giudice di pace accoglieva il ricorso e quindi annullava il provvedimento impugnato, revocava la sanzione amministrativa applicata e ordinava la restituzione dei beni di cui al provvedimento di confisca in favore del ricorrente. Il Comune, promuoveva appello innanzi al Tribunale di Fermo che, con provvedimento di questi giorni, ha confermato un principio già noto e pacifico in giurisprudenza: "La responsabilità dell’autore dell’infrazione – spiega il dirigente dell’ufficio legale del Comune, avvocato Carlo Popolizio - non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall’interessato con l’uso dell’ordinaria diligenza. Nel caso di specie nulla è stato provato da parte appellata. Il mero fatto che la parte sia straniera non incide di per sé sulla conoscibilità del precetto: anzi era pienamente nelle condizioni di informarsi circa le necessarie autorizzazioni (nulla osta). In conclusione, ancora una volta le pronunce del Giudice di Pace vengono smentite in appello con conferma della legittimità dell’operato della Polizia Locale sangiorgese" chiude Popolizio.

Il dirigente comunale dell’ufficio legale ringrazia l’avvocato Mita Mazzaferri per aver patrocinato con efficacia le ragioni dell’Ente.