Ambulanza e mezzo trasporto disabili. Grande festa per la Croce Azzurra

Con il progetto "per un’ambulanza in più" promosso l’anno scorso quest’anno alla Croce Azzurra di Porto San Giorgio festeggiano l’arrivo non solo di un’ambulanza ma anche di un mezzo trasporto disabili. Ancora una volta il cuore dei sangiorgesi ha ascoltato il richiamo dell’associazione più amata contribuendo alla donazione non soltanto di un’ambulanza ma anche un mezzo trasporto disabili. Per dire l’affetto: la gente oltre a contribuire direttamente ha fatto anche proseliti del dono. Particolarmente generoso il contributo fatto avere dal consigliere regionale, Marco Marinangeli, che non manca mai l’occasione per far sentire la propria vicinanza all’associazione Croce Azzurra. Il parco macchine della Croce Azzurra ora è arrivato a 10 ambulanze, cinque mezzi trasporto disabili e taxi sanitarii volontari attivi sono una settantina. Tutti sono nel cuore della gente per il lavoro che svolgono con generosità, sensibilità e professionalità. Il presidente della pubblica assistenza, Gilberto Belleggia ringrazia tutti per i i contributi dati alla sua associazione, dal sindaco Valerio, al consigliere regionale Marinangeli e la popolazione tutta.