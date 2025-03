Amerighi, zampata fortunata. E il Fosso fa risultato pieno

FERMANA 0 FOSSOMBRONE 1

FERMANA (4-3-3): Di Stasio 6; Casucci 5 (28’ st Diouane sv), Cocino 5.5, Tafa 5, Karkalis 6 (47’ st Ricci sv); Etchegoyen 6 (30’ st Pappalardo 6), Romizi 5 (17’ st Valsecchi 6), Mavrommatis 6 (44’ st Busato sv); De Silvestro 6, Bianchimano 5.5, Sardo 5. All. Savini

FOSSOMBRONE (4-4-2): Bianchini 6, Riggioni 6, Urso 6.5, Giunchetti 6.5, Procacci 6; Amerighi 7.5, Conti 6 (27’ st Bucchi 6), R. Pandolfi 6,5 (47’ st Camilloni sv), Thiane 5,5 (21’ st Torri 6); Broso 6 (21’ st L. Pandolfi 6), Casolla 6,5 (14’ st Kyeremateng 6,5) All. Fucili

Arbitro: Illiano di Napoli 5

Reti: 25’ st Amerighi

Note: spettatori 1.090. Ammoniti Bianchimano, Conti, De Silvestro, R. Pandolfi. Recupero 1’ + 5’

Perde la Fermana e lo fa senza i suoi tifosi sugli spalti, rimasti fuori per protesta, contro un Fossombrone solido e cinico che al 25’ del secondo tempo espugna Fermo con la zampata del migliore in campo Amerighi aiutato da una deviazione fortuita di Casucci.

Piove quindi sul bagnato per la Fermana che ora deve solo sperare in un quasi miracolo per agganciare il treno play-out a sei giornate dalla fine. Brinda il Fossombrone che si porta a casa non solo i tre punti ma anche la salvezza praticamente matematica, una classifica che sorride con attualmente una posizione play-off decisamente meritata.

Eppure la Fermana con mille limiti ci ha provato. Savini, all’esordio al Recchioni, conferma il 4-3-3 ripropone Di Stasio in porta ma per il resto è l’undici che ci si attendeva. Parte con il 4-4-2 Fucili in cui casolla e Broso sono chiamati ad essere in riferimenti offensivi. Gara intensa ma poco spettacolare, Fossombrone solido e preciso quando riparte, Fermana che manca spesso la possibilità di affondare fallendo rifiniture anche semplici.

Primo tempo con qualche conclusione da fuori in avvio ma poco altro. La Fermana protesta per un retropassaggio del Fossombrone a Bianchini che la prende con le mani ma per l’arbitro non c’è nulla.

La ripresa inizia con i locali che ci provano, Fossombrone pronto a ribaltare l’azione. Ci prova De Silvestro a incidere con il sinistro ma Bianchini la manda in angolo; dalla bandierina invece arriva il gol di Cocino, ma proprio un secondo prima era arrivato il fischio arbitrale per un fallo in attacco.

Fermana che prova ancora con Sardo anticipato ad un passo dal tap-in a porta vuota con l’intervento in extremis di un difensore pesarese. Forse nel miglior momento canarino si materializza il colpo del Fossombrone: conclusione deviata di Amerighi e palla in buca. Il risultato non cambierà più fino alla fine.