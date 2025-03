Amici della Musica al La Perla: i solisti di Kiev in concerto

E’ la terza volta che i Solisti di Kiev onorano con la loro presenza il cartellone della rassegna concertistica degli Amici della Musica e domani pomeriggio (inizio ore 17,30) accompagneranno il pubblico del Teatro ‘La Perla’ in un viaggio musicale affascinante tra eccellenze ed emozione. La loro prima volta a Montegranaro, si ricorderà, era avvenuta nel 2022, proprio all’indomani dello scoppio della guerra russo – ucraina e, adesso tornano, con la guerra ancora in corso e nel pieno di una serie di incontri e trattative con cui si sta provando a mettere fine al lunghissimo e penoso conflitto. Nel frattempo, tuttavia, hanno continuato una intensa attività concertistica, portando la loro musica in giro per il mondo.

"Sono stati ormai definiti gli ultimi aspetti organizzativi per il grande concerto del 2 marzo che, sia come associazione e sia come città di Montegranaro, abbiamo l’onore di ospitare, accogliendo la storica orchestra di archi con musicisti di grande bravura" commentano i vertici degli Amici della Musica che, nella scelta di esecutori e musiche da inserire nella rassegna contano sul prezioso contributo del Maestro Francesco Di Rosa. La celebre orchestra da camera ucraina proporrà un concerto emozionante tra le note di Bartók, Respighi e Piazzolla. Non saranno soli sul palco, ma saranno accompagnati da due solisti, anche loro d’eccezione: Stefano Pietrodarchi al bandoneon e Davide Di Ienno alla chitarra che potranno solo arricchire la serata con il loro talento e carisma.

"Questo concerto vuole essere un vero e proprio viaggio fra epoche e culture diverse e la sapiente scelta dei brani in programma offrirà un evento di grande musica" proseguono gli Amici della Musica. Biglietto (su ciaotikets.com) intero 15 euro; ridotto (under 25 e over 65) 10 euro; under 18 e scuole di musica 1 euro.

Marisa Colibazzi