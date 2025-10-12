Amici della Musica, una rassegna che spegne trenta candeline

Trent’anni di una rassegna concertistica prestigiosa come quella degli Amici della Musica sono un traguardo prezioso e, come sottolineato presentando la trentesima edizione, rappresentano "la celebrazione del tempo trascorso e il riconoscimento di tre decenni di passione, impegno e di un contributo fondamentale alla crescita culturale e artistica del territorio".

Grazie alle anime di ieri e di oggi del sodalizio, a partire dal direttore artistico Francesco Di Rosa: parliamo di un’eccellenza a livello nazionale e internazionale, primo oboe dell’Orchestra di Santa Cecilia, direttore artistico della Form, Orchestra filarmonica marchigiana, oltre a una intensa attività didattica. L’attenzione per l’alta qualità delle proposte non è mai venuta meno e al teatro La Perla sono passati i più grandi musicisti. Questa edizione, a quanto spiegano gli organizzatori, non sarà da meno. "In cartellone, tre concerti sinfonici e tre di musica da camera – spiega Di Rosa –, ognuno speciale a suo modo e da ascoltare".

La Form apre il 16 novembre, con il giovane e talentuoso pianista Nicola Pantani, dirige Manlio Benzi, eseguiranno anche la nuova composizione di Giacomoni, commissionata dalla Form per cui avremo una nuovissima produzione in anteprima".

Ma la Form chiuderà la rassegna il 19 aprile "con il più grande violoncellista italiano, Enrico Dindo (foto), vera e propria istituzione, in veste di solista ma dirigerà anche la Form". Nel mezzo altri musicisti d’eccellenza. Il 7 dicembre, il quartetto di flauti F.A.T.A., (Lucia Paccamiccio, Marta Montanari, Alessandra Petrini ed Elisa Ercoli) con un programma affascinante di musiche di compositori giapponesi; 18 gennaio, Francesco Di Rosa, con il trio di archi Plavens; 8 febbraio la Form con Albrecht Mayer, oboista più famoso al mondo e primo oboe del Berliner Philarmoniker; 8 marzo, il gradito ritorno di Andrea Oliva e i fratelli Pepicelli (fiati).

Ricorda il lavoro svolto sul territorio, il presidente degli Amici della Musica, Germano Chiurchiù: "Il trentennale è l’occasione per guardare il percorso fatto e pensare a potenziare la nostra azione inserendo due professionisti: Francesco Marilungo e Carlo Scheggia. Avremo anche un nuovo sito che ci aiuterà nella divulgazione dei concerti". Orgoglio e soddisfazione esprimono il sindaco Endrio Ubaldi e l’assessore alla cultura, Monia Marinozzi, evidenziando l’importanza di promuovere la musica coinvolgendo i giovani, le scuole con la politica dei biglietti speciali (1 euro, contro i 15 euro interi). Info: 3476022024; 3395277968.

Marisa Colibazzi