"Amministrazione Vesprini, un anno di immobilismo"

"Si è partiti con l’emergenza “elettromagnetica” nel quartiere nord, un’intera zona vessata da antenne e tralicci, in apprensione per la salute, che aspetta da un anno di veder mantenute le promesse dell’assessore Salvatelli" è l’incipit di un intervento molto critico del segretario cittadino del Pd, Michele Amurri, per quello che definisce l’assoluto immobilismo della nuova amministrazione: "E’ trascorso circa un anno dal suo insediamento e non ha affrontato nessuno dei nodi cruciali sui quali ha assunto impegno in campagna elettorale: non ha messo mano al piano regolatore generale, vecchio e inadeguato; nessuna soluzione è stata trovata per la sistemazione dell’ecocentro; su fornace Branella aspettano la volontà del privato; piazza Mentana è in standby con progetto approvato e finanziato". Ma l’attacco più tosto il segretario dei Dem lo riserva per il progetto di rifacimento del lungomare proprio nel momento in cui l’amministrazione comunica di averlo definitivamente varato, facendosene vanto e rivendicando correttezza di comportamento.

In effetti secondo Amurri: "unica cosa che procede è il rifacimento del primo stralcio del lungomare, possibile grazie ai fondi intercettati dalla passata amministrazione, ma senza alcuna partecipazione. Il progetto è esecutivo senza mai essere stato condiviso con la cittadinanza mentre le parti sociali, a suo tempo convocate, hanno potuto vedere solamente la ratifica di quella che non è una semplice opera a sé stante, ma l’inizio di un lungo percorso, che vedrà susseguirsi più amministrazioni. Con quale irresponsabilità e arroganza, una Giunta municipale pretende di mettere un sigillo su ciò che andrà ben oltre lei stessa? Eppure gli slogan dell’ex assessore della Giunta Loira, ora sindaco di destra, Valerio Vesprini, erano: partecipazione democratica, il cittadino al centro".

Quindi Amurri puntualizza ironizzando: "Se l’ambizione massima è di fare un nuovo marciapiede ed una decina di parcheggi in più, discapito delle tamerici, la montagna dell’inadeguatezza politica, partorirà un topolino, anzi un rospo che dovranno ingoiare cittadini e non, per altri cinquant’anni". Il segretario conclude sostenendo che è facile immaginare dove andrà a parare l’amministrazione quando pioveranno critiche e malcontento, visto che l’unica scusa utilizzata da un anno a questa parte è dare la colpa al PD, sempre e comunque: "Però – la sua chiosa – una cittadina non si governa con i selfie ed i concerti e la propaganda prima o poi si esaurisce, pertanto si impegnino a condividere le progettualità e soprattutto facciano qualcosa!".

Silvio Sebastiani