Ammonimento per stalking e tre fogli di via

La polizia, su disposizione del questore, ha eseguito un ammonimento per atti persecutori nei confronti di un 52enne di Fermo responsabile di condotte moleste e persecutorie ai danni della ex moglie. Dalle indagini è emerso che l’uomo aveva minacciato più volte la sua ex, arrivando persino ad aggredirla e a strattonarla, in presenza di testimoni. Questo tipo di provvedimento, di natura preventiva, è finalizzato ad evitare conseguenze ulteriori e prevede per l’ammonito la possibilità di aderire ad uno specifico percorso psicologico riabilitativo grazie alla sottoscrizione nel dicembre 2022 da parte del questore di Fermo del "Protocollo Zeus". Protocollo che prevede per l’autore dei maltrattamenti di prendere coscienza degli atti posti in essere, scongiurando il rischio di recidiva. La polizia ha fatto scattare anche tre provvedimenti di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno per tre anni nei comuni di Fermo, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio, di cui uno adottato su proposta del Comando provinciale dei carabinieri. Si tratta di tre soggetti tra i 20 e i 30 anni, residenti in comuni della provincia e provenienti anche da fuori, che hanno violato le leggi sugli stupefacenti, le armi, i reati contro la pubblica amministrazione, la persona, il patrimonio. Dall’inizio dell’anno 2023 ad oggi, il questore di Fermo ha emanato 14 ammonimenti di cui 8 per violenza domestica e 6 per atti persecutori; 12 fogli di via obbligatorio con divieto di ritorno nei comuni interessati dalle condotte penalmente rilevanti; 3 sorveglianze speciali di pubblica sicurezza nei comuni di Porto San Giorgio e nel quartiere fermano di Lido Tre Archi.