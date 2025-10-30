Ammonito per stalking, 60enne crea il caos al controllo della polizia

PORTO SANT’ELPIDIONel corso del quotidiano servizio di controllo del territorio, i poliziotti della squadra volante lungo la strada provinciale "Faleriense" a Porto Sant’Elpidio, hanno notato una Toyota con targa greca che procedeva in direzione mare. Alla vista della polizia, il conducente – un 60enne di origine greca residente a Fermo – si è mostrato da subito nervoso e insofferente ai controlli, tanto da rendere necessario l’intervento di una seconda pattuglia. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che l’uomo era destinatario di un provvedimento di ammonimento per stalking, emesso dal questore di Fermo nello scorso mese di agosto e ancora da notificare all’interessato. Invitato a seguire gli agenti in questura per gli adempimenti di rito, il 60enne si è rifiutato, tentando di sottrarsi al controllo, spintonando i poliziotti e infine lasciandosi cadere a terra nel tentativo di evitare l’accompagnamento. Considerata la pericolosità del tratto stradale, molto trafficato in quell’orario e l’atteggiamento aggressivo dell’uomo, i poliziotti hanno deciso di bloccarlo con le manette di contenimento ed accompagnarlo in questura per il fotosegnalamento. Il 60enne è stato quindi denunciato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, mentre il veicolo, sprovvisto di revisione, è stato affidato a un custode giudiziale. Come se non bastasse, l’uomo è risultato anche privo della patente di guida.