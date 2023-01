Ampliamento del palas, tutto fermo

"Al momento non abbiamo i soldi per eseguire un tale intervento". Lo afferma in maniera esplicita l’assessore ai lavori pubblici, Lauro Salvatelli, con riferimento all’ampliamento del campo di gioco del palazzetto dello sport portandolo alle misure di 40X20 metri in modo da poterlo omologare allo svolgimento di gare nazionali ed internazionali di calcio a 5 serie A. Questo non solo per renderne possibile l’utilizzo a squadre cittadine, ma anche per soddisfare la richiesta delle federazione nazionale di calcio a 5 a cui piace molto il palazzetto sangiorgese per come dimensionato e strutturato tanto da volervi tenere le partite di cartello del suo massimo campionato da trasmettere in diretta Sky tv. Indiscutibili i vantaggi che ne trarrebbe Porto San Giorgio sia dal punto di vista sportivo che turistico. Convinta della validità dell’intervento, l’amministrazione ha fatto redigere un progetto di fattibilità tecnico economica da cui è risultato un costo dell’opera almeno doppio rispetto ai 100-120 mila euro inizialmente ipotizzati: "Qui ci siamo fermati – dice l’assessore – perché non abbiamo i soldi". Tuttavia ci tiene a far sapere che il progetto non sarà abbandonato: "Lo riprenderemo in esame all’esito di un bando a livello statale a cui abbiamo partecipato ampliando la progettualità all’adeguamento e al miglioramento della fruibilità e dell’efficienza energetica dello stesso palazzetto". Il bando a cui Salvatelli si riferisce è ’Sport e periferie’ a cui l’Amministrazione ha presentato un progetto complessivo di importo pari a 1.100.000 euro. La speranza è che sia la volta buona dato che l’amministrazione ha già fatto ricorso a ’Sport e Periferie’ in due occasioni senza successo: nel 2019 chiedendo 600 mila euro per la riqualificazione del campo sportivo nuovo e nel 2020 chiedendone 700 mila proprio per l’adeguamento del palasport. In amministrazione si mostrano fiduciosi di ottenere il finanziamento sperando di avere a tal fine il sostegno del sottosegretario allo sport Valentina Vezzali, con la quale il sindaco, Valerio Vesprini, e l’assessore allo sport, Fabio Senzacqua, si sono incontrati qualche mese fa parlando tra l’altro proprio del bando ’Sport e Periferie’. In ogni modo pare di capire che nella sfortunata ipotesi il finanziamento non venisse erogato tramite tale bando si cercherà di intercettarlo in altro modo poiché l’ampliamento del palas e il suo efficientamento energetico vengono considerati di prioritaria rilevanza.

Silvio Sebastiani