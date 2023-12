Ampliamento del sistema di video sorveglianza con 16 telecamere

Gli ultimi giorni del 2023 hanno segnato due importanti novità per la popolazione di Grottazzolina. La giunta guidata dal sindaco Alberto Antognozzi, ha approvato nei giorni scorsi il progetto di ampliamento del sistema di video sorveglianza. Un investimento di circa 50.000 euro interamente finanziato con l’avanzo di gestione 2022 che va a rispondere all’esigenza di maggiore controllo e sicurezza, anche per fronteggiare i recenti eventi predatori registrati in paese. Il progetto prevede l’installazione di 16 nuove telecamere di cui 9 di tipo Ocr per il rilevamento delle targhe e 7 di contesto. Il posizionamento delle nuove telecamere è stato deciso in accordo con le forze dell’ordine, tenendo conto di quelle già esistenti, per ottenere una maggiore copertura del territorio. "A lavoro ultimato avremo sul territorio 39 telecamere di cui 14 Ocr e 25 di contesto – spiega Antognozzi -. Ci sarà inoltre la possibilità di collegare il sistema con le forze dell’ordine e consentire ‘alert’ praticamente in tempo reale. Siamo tutti consapevoli che questo importante investimento non comporterà l’azzeramento di certi fenomeni, ma certamente darà alle forze dell’ordine maggiori strumenti per agire sulla prevenzione, controllo e repressione di tali fenomeni. Altro investimento riguarda l’ampliamento della rete di pubblica illuminazione che sono attualmente ancora al buio. Grazie ad un investimento di circa 150.000 euro, sempre finanziato con l’avanzo di gestione 2022, saranno installati 85 nuovi punti luce in contrada Passo di Colle, via Fico Bianco, via Belmontese, parco di via La Malfa, via Togliatti".