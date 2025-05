Ampliamento della discarica, dubbi e critiche

La richiesta di ampliamento degli impianti tecnologici e della discarica per rifiuti non pericolosi del sito presente nel quartiere Corva e prospiciente al quartiere di Castellano (in territorio di Sant’Elpidio a Mare) è stata presentata lo scorso 12 agosto, dalla Eco Elpidiense, presso la Provincia per ottenere la necessaria autorizzazione. Un progetto che, inevitabilmente, ha attirato l’attenzione dei residenti che vogliono vederci chiaro e capire la portata di questa operazione, oltre che le conseguenze che potrebbero riverberarsi sui cittadini che abitano poco distante.

L’ampliamento, infatti, riguarderebbe i rifiuti speciali, con un aumento di circa il 30% della capacità della discarica e comporterebbe la creazione di una nuova, importante (45mila mc), vasca per lo smaltimento dei rifiuti provenienti dal sito dell’ex Fim (dove l’Ecoelpidiense ha l’incarico della bonifica, attualmente ancora ferma in attesa di conoscere la sorte che toccherà alla ‘cattedrale’) e l’estensione delle attività di trattamento dei rifiuti liquidi e dei percolati.

In particolare a suscitare perplessità dei residenti sarebbe l’attività di trattamento e gestione del percolato "visto che, oltre a quello autoprodotto, la discarica gestisce e tratta anche quello conferito da diversi altri Comuni delle Marche (per una percentuale complessiva stimata intorno al 50% del totale, ndr) con addirittura la possibilità di accogliere anche quello proveniente da fuori regione (in questo caso, sarebbe nela percentuale di 1-2%, ndr)" affermano cittadini che si sono riuniti in un comitato spontaneo, preoccupati sia per la quantità e provenienza del percolato, sia per l’introduzione di una nuova tecnologia che consentirebbe di ampliare la tipologia di percolato trattato e che dovrà essere, giocoforza, trasferito in discarica prima di confluire nel depuratore per il trattamento biologico finale.

La richiesta che è stata fatta dal gruppo di cittadini al Comune perché se ne faccia carico, è stata di effettuare tutte le valutazioni del caso sul progetto e sulle possibili conseguenze che potrebbero derivarne alla comunità che vive in quelle zone.