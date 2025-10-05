Ampliamento della discarica, dubbi e critiche

Sull’ampliamento della discarica ‘Castellano’ l’assemblea, partecipata, promossa dal comitato ‘Cittadini responsabili’ è stata utile per ribadire criticità e preoccupazioni dei cittadini per le conseguenze con cui si troveranno a convivere; per conoscere le posizioni critiche, di grande attenzione e, su alcuni aspetti della proposta dell’Ecoelpidiense, di forte perplessità (e di annunciata contrarietà in assenza delle garanzie richieste) assunte dalle amministrazioni di Porto Sant’Elpidio, presente il sindaco Massimiliano Ciarpella, di Sant’Elpidio a Mare, presente l’assessore Fabio Vitali, e della Provincia di Fermo, rappresentata dal vicepresidente Giorgio Marcotulli. Ma, nella serata, è emerso un aspetto imprescindibile, sul quale ogni discussione è destinata ad arenarsi: se il progetto è rispettoso delle norme vigenti, i margini in capo agli enti coinvolti per non approvare la richiesta sarebbero ridotti al lumicino. È anche stato precisato che la Conferenza di Servizi del 7 ottobre, non sarà quella decisoria essendo stata chiamata in causa anche l’Ast, cui si chiederà una trattazione approfondita del progetto, soprattutto dal punto di vista igienico sanitario. In assemblea, Ciarpella ha riferito del lavoro svolto finora, "di un attento esame della documentazione presentata da Ecoelpidiense e degli approfondimenti richiesti sia da noi che da enti e agenzie coinvolti. Oltre ai nostri uffici, abbiamo chiesto il supporto di un consulente esterno con competenze specifiche per esaminare l’iter con la massima serietà".

Sul trattamento del percolato, Ciarpella ha detto: "Vogliamo siano applicate le più avanzate tecniche di gestione e controllo, a fronte dell’incremento richiesto devono corrispondere un miglioramento della qualità ambientale e un abbattimento degli inquinanti. Diversamente, ho già preannunciato la mia contrarietà". In linea con quella del sindaco di Sant’Elpidio a Mare, Gionata Calcinari la posizione sull’ampliamento della vasca (45mila mc) per il trattamento dei rifiuti: "Può essere un’opzione, purché vincolata alla bonifica dell’area Fim; mentre per l’altra vasca, più piccola (12mila mc), dedicata ad alcune tipologie di rifiuti, anche del calzaturiero, vogliamo comprenderne l’effettiva necessità. Infine, è tempo di stabilire un termine per la discarica, iniziare a programmarne i tempi di chiusura e la gestione post mortem. Sarebbe un segnale importante per il territorio".

