Ampliamento della discarica: i paletti dell’amministrazione

L’imminente appuntamento (il 7 ottobre prossimo) con la Conferenza di Servizi sull’ampliamento della discarica ‘Castellano’ richiesto dalla Ecoelpidiense ha indotto un ‘gruppo di cittadini responsabili’ a riprendere il confronto con l’amministrazione comunale sia di Porto Sant’Elpidio che di Sant’Elpidio a Mare convocando una assemblea pubblica per questa sera, nella sede dell’associazione di quartiere Cretarola. "L’iniziativa assume una rilevanza importanza cruciale e tempestiva, svolgendosi a soli 4 giorni dalla Conferenza dei Servizi che sarà determinante per il destino del progetto di ampliamento. E’ una opportunità per discutere apertamente le criticità, le preoccupazioni dei residenti e le prospettive future prima che vengano prese decisioni ufficiali e definitive sull’ampliamento dell’impianto" sostengono i promotori auspicando una massiccia partecipazione a un incontro in cui rappresentanti delle due città cugine "potranno fornire un aggiornamento diretto e in tempo reale sui dettagli dell’iter burocratico. Questo incontro è vitale – sottolinea il comitato – per cui chiediamo a tutti i cittadini di intervenire attivamente per far sentire la nostra voce e le nostre preoccupazioni sul tema della salubrità dell’ambiente e della salute nostra e delle generazioni a venire". Intanto, almeno la posizione del Comune di Sant’Elpidio a Mare è stata chiarita da Calcinari: richiesta di coinvolgere l’Ast per il rilascio del parere igienico sanitario; forte contrarietà al potenziamento dell’impianto di lavorazione del percolato; condizione che la realizzazione di una ulteriore vasca per rifiuti provenienti dall’ex Fim, sia vincolata solo e soltanto a quando inizieranno i lavori di bonifica.

Marisa Colibazzi