Ampliamento discarica, Castellano sul piede di guerra

Il 5 novembre nuova riunione della Conferenza di Servizi per discutere della richiesta di ampliamento della discarica ‘Castellano’ e annessi trattamenti del percolato proveniente anche extra Comune e regione, presentata dall’Ecoelpidiense srl. Una riunione in cui sarà affrontato soprattutto il tema del percolato e del relativo e innovativo impianto proposto dalla srl, un argomento sul quale urgono chiarimenti che fughino i timori palesati dai cittadini residenti nelle adiacenze della discarica. Tutto porta a credere che la volontà sia di chiudere la partita entro la fine dell’anno per cui, superato questo scoglio, per dicembre potrà essere fissata la Conferenza di servizi decisoria sulla pratica. Intanto, in vista della scadenza del 5 novembre, l’Associazione di quartiere Castellano Odv (frazione prospiciente la discarica che cade in territorio di Porto Sant’Elpidio) ha voluto farsi trovare pronta per cui ha riunito i propri iscritti ed ha espresso un proprio parere, i cui contenuti non sorprendono. "Il parere che non poteva che essere contrario - dice il presidente Sandro Birilli -. Abbiamo partecipato, senza alcun pregiudizio, a tutti gli incontri organizzati sull’argomento per informarci e informare i cittadini sulla questione; abbiamo richiesto pareri tecnici da esperti nel settore e siamo giunti alla conclusione che: pur rispettando le argomentazioni espresse legittimamente dall’azienda, riteniamo che dopo 56 anni di attività dell’impianto, sia arrivato il momento di programmare la sua chiusura definitiva e riqualificazione dell’area, e non progettare un suo ampliamento che ne prolungherebbe l’attività". Si sente un po’ vessato, il quartiere di Castellano e, dopo aver subito l’installazione dell’antenna 5G (avverso la quale sono state adottate numerose iniziative che non sono riuscite a fermare l’attivazione dell’antenna), "non è disposto ad accettare questo ulteriore rischio per la salute dei cittadini. La provincia di Fermo risulta già agli ultimi posti (99 su 106) della classifica di Ecosistema Urbano (secondo il rapporto di Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore) e un progetto come questo aggraverebbe l’immagine del territorio".

Marisa Colibazzi