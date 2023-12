Amurri: "Ennesima gaffe per il presidente del consiglio"

"Una maggioranza ormai in preda alla confusione e che, non riuscendo ad entrare nel merito delle questioni, la butta in caciara". Ci va giù duro il segretario cirttadino dei Dem, Michele Amurri, commentando l’andamento dell’ultima seduta consiliare. Secondo lui avrebbe dovuto dare risposte coerenti ed esaustive sulla questione delle tamerici. Invece il sindaco e i suoi consiglieri hanno sostenuto intenzioni diverse rispetto alla realtà: ad esempio il computo metrico dove c’è scritto dell’abbattimento delle tamerici o addirittura hanno fatto passare lo studio di fattibilità della precedente amministrazione come un documento definito. Il sindaco Vesprini così come i suoi sodali, che nei vari interventi hanno sostenuto intenzioni diverse rispetto alla realtà: ad esempio il computo metrico dove c’è scritto chiaramente dell’abbattimento delle tamerici. Un Consiglio Comunale tra l’altro infarcito di strafalcioni di ogni tipo e con la ciliegina (l’ennesima) del presidente del consiglio a microfono ancora acceso, schernisce la minoranza in barba all’educazione e soprattutto al suo ruolo superpartes".