Amurri mette la firma su un altro film

Dopo la colonna sonora di ‘Call may agent’ Italia (Sky) dopo la colonna sonora della serie ‘Vita da Carlo’ interpretata da Carlo Verdone, continua la striscia di importanti affermazioni professionali per il compositore elpidiense, Fabio Amurri (35 anni). E’ sua la firma sulle musiche di ‘Miss Fallaci’ (in onda stasera su Rai1, ore 21,30), ritratto inedito di una delle figure più emblematiche del giornalismo, Oriana Fallaci, interpretata da Miriam Leone. Sono sue anche le musiche dell’ultimo film di Gabriele Mainetti ‘La città proibita’ il cui trailer è appena uscito, che sarà nelle sale dal 13 marzo. Dopo Jeeg Robot e Freaks Out, Mainetti dirige un film ambientato a Roma, nel mondo del kung fu con un cast composto, tra gli altri, Sabrina Ferilli, Marco Giallini, Luca Zingaretti.

"La programmazione di ’Miss Fallaci’ per me sarà un bel momento perché, di fatto, è il primo lavoro di cui ho composto le musiche che viene trasmesso anche in Rai, (oltre che in altri Paesi, ndr) per un pubblico che può apprezzarlo considerato che la Fallaci suscita ancora molto interesse" afferma Amurri. Sulle musiche, "l’idea era di toccare una musica a tratti americana, che richiamasse gli anni ’50-’60. Dal punto di vista di quello che doveva ‘dire’ la musica, il focus era sul carattere della giornalista, sulla tenacia con cui cercava la verità. La musica cerca di sottolineare, fin dall’inizio, il carattere guerrigliero della Fallaci, e si vedrà da dove ha origine".

Comporre musiche da film, per Amurri, è ormai un impegno prevalente "e mi fa molto piacere, ovviamente, ma porta via tante energie e fatico a ritagliarmi il tempo per comporre altro. Credo che un compositore sia completo anche quando si mette alla prova con qualcosa d diverso". La frequentazione di ambienti cinematografici, tuttavia, è l’occasione per "cogliere qualche opportunità in più. Diciamo che, ora, se qualche regista chiede di avere me per le musiche, la fa con maggiore consapevolezza, con un minore senso di scommessa, rispetto a qualche tempo fa".

Una carriera brillante e appagante per Amurri che, da diversi anni ormai, si è stabilito a Londra, dove ha intenzione di restare, "essendo un ambiente più competitivo che spinge sempre a dare il massimo". Tutto questo senza mai dimenticare la sua Porto Sant’Elpidio, dove ha la famiglia, gli amici, una città orgogliosa di lui che lo ha insignito di un lusinghiero riconoscimento.

Marisa Colibazzi