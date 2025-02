Analisi di domanda e offerta per accogliere più visitatori

Al via con gli incontri del progetto Cantiere Turismo presentato a Fermo nei giorni scorsi e che vede insieme, oltre alla città capoluogo, anche i Comuni di Pedaso, Altidona, Campofilone, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio. Si tratta di un progetto, supportato da Expirit, Ideazione e StudioWiki, che nasce per dare una nuova prospettiva al territorio, integrando le peculiarità dei sei Comuni in una visione condivisa e strategica per il turismo. L’obiettivo è valorizzare le risorse locali attraverso un approccio organico che costruisca un brand autentico e distintivo, capace di raccontare l’identità unica della destinazione. Dopo il primo step che ha visto azioni e progetto sul tema dell’identità, al via il secondo che riguarda la visione, il momento in cui viene tracciata la rotta per il futuro della destinazione, con un’analisi approfondita della domanda e dell’offerta turistica, per comprendere le condizioni di partenza e definire le basi strategiche su cui costruire il progetto. Il primo incontro, aperto a operatori turistici, associazioni ecc, del percorso di co-progettazione di Cantiere Turismo oggi a Marina di Altidona alle ore 17.30 nella Sala Joyce Lussu (via Da Vinci, 10). Un incontro dedicato all’analisi delle risorse, opportunità e sfide del territorio, attraverso la mappatura partecipativa. Verranno individuati punti di forza e criticità, per creare una base comune di conoscenza del territorio allo stato attuale.

I prossimi appuntamenti: Scenari futuri per la destinazione Sala Polivalente in via Pirandello a Pedaso il 25 febbraio alle 16 e 30. Quindi Creazione della visione condivisa Buc Machiner, se ne parlerà in via dell’Università 16 a Fermo il 13 marzo alle 17 e 30. Per maggiori dettagli sul percorso e gli obiettivi del progetto, informazioni al sito: https://fm.cantiereturismo.it/