Anche gli Ska-P sul palco del ‘NoSound Fest’

Il programma 2023 del ‘NoSound Fest’ che si svolgerà a luglio al Parco della Pace di Servigliano, si arricchisce di un altro nome di richiamo, si tratta degli Ska-P gruppo madrileno molto apprezzato da tante fasce di età ormai in attività da quasi 20 anni. Il nome del gruppo deriva dal loro genere musicale (ska e punk), ma anche da un gioco di parole: in spagnolo “Ska-P” è pronunciato come il vocabolo escape, che significa fuga. La società ‘Best Eventi’, che insieme al Comune di Servigliano sta allestendo il cartellone cercando di mantenere l’alto livello raggiunto lo scorso anno, ha già annunciato la data del concerto in programma per il 21 luglio, nell’occasione il gruppo spagnolo sarà affiancato dagli Elephant Brain e i Nobraino. Gli Ska-P, attivi da oltre 20 anni, sono una tra le formazioni ska più famose e rispettate al mondo specializzata in una musica coinvolgente che mescola punk, reggae e rock, fra i brani più ascoltati ci sono: Legalización, El vals del obrero, Intifada e Mis Colegas per fare qualche accenno. I biglietti sono già in prevendita sulle piattaforme TicketOne e Ciaotickets.

a.c.